Napoli: Intesa Comune-Fs per stazione e deposito treni linea 6

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - La realizzazione della stazione di testa e del deposito dei treni della linea 6 della metropolitana di Napoli e la rigenerazione urbana delle aree interessate sono gli obiettivi del protocollo d'intesa siglato oggi tra il Comune di Napoli e FS Sistemi Urbani. L' area oggetto dell'intesa è quella alle spalle della stazione ferroviaria di Campi Flegrei, zona occidentale della città. ''Questo protocollo sblocca una situazione che era ferma da più di 10 anni - ha detto il sindaco Gaetano Manfredi - e consente la realizzazione della stazione di testa della linea 6 a via Campegna e di conseguenza la possibilità di immettere i nuovi treni sulla linea. Il protocollo inoltre avvia il percorso per la nuova sistemazione urbanistica dell'area Campi Flegrei-via Campegna-via Diocleziano con una serie di insediamenti molto importanti tra cui studentati e aree di servizio per gli studenti dell'Università''.

La realizzazione del deposito-officina per i treni della linea 6 è fondamentale al fine di raggiungere ottimali standard di esercizio della linea. Il protocollo prevede inoltre la costituzione di un Tavolo tecnico con il compito di realizzare gli interventi e di definire le strategie di attuazione del nuovo assetto urbanistico e infrastrutturale dell'area occidentale della città.

''Finalmente si realizza un sogno che è quello di cercare di ricucire la città nella stazione di Campi Flegrei - ha detto Umberto Lebruto, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani - i tempi sono medio-lunghi ma siamo partiti ed è importante.

Renderemo disponibili le aree al di là delle stazione per realizzare il completamento delle linea 6 che oggi collega Mergellina a Mostra ma che successivamente raggiungerà anche Bagnoli e una stazione di scambio e un deposito''. fascio di binari .Non è un lavoro estremamente semplice''. Per quanto riguarda la progettazione degli interventi, l'amministrazione chiederà di suddividerla in fasi. ' (ANSA).