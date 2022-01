Foibe. convegno a Napoli con direttore del Museo di Fiume

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Si terrà mercoledì 2 febbraio alle ore 16.30 nella sala Nugnes del Consiglio comunale di Napoli, in via Verdi 3, il convegno "Sulla via del ricordo", in memoria dei martiri delle foibe.

L' iniziativa è del "Comitato 10 febbraio" e si svolge a ridosso della "Giornata dal ricordo", istituita ne 2004 dal Governo italiano, in memoria delle decine di migliaia di vittime trucidate nelle foibe (cavità del terreno dell' area del Carso e dell' Istria) dai partigiani comunisti di Tito tra il 1943 ed il 1947.

"Ci mobilitiamo da anni - afferma il Comitato 10 Febbraio - affinché la tragedia delle Foibe non venga dimenticata, per ricordare migliaia di nostri connazionali trucidati, e l'incontro di mercoledì è un altro grande passo che ci aiuta in quest'opera.

Parteciperanno al convegno Marino Micich, storico e direttore dell'Archivio Museo storico di Fiume, Marco Nonno, consigliere regionale di Fratelli di Italia, ed Alberto Brandi, del "Comitato 10 febbraio Napoli".

Il consigliere comunale di Fratelli di Italia Giorgio Longobardi ha presentato un anno fa iuna mozione per collocare nei giardinetti di Piazza Mercadante, a Napoli, una targa commemorativa per le vittime delle Foibe. (ANSA).