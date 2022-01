Ferito per aver reagito a rapina, versione al vaglio dei Cc

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Ferito alla gamba con un colpo d'arma da fuoco perché avrebbe reagito ad una tentata rapina: è quanto ha raccontato ai carabinieri un 30enne di Caivano (Napoli).

Nella tarda serata di ieri i militari della Compagnia Stella sono intervenuti al pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini: la vittima si era presentata in ospedale con una ferita di arma da fuoco al polpaccio della gamba sinistra. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, il 30enne avrebbe reagito ad un tentativo di rapina nei dintorni di Piazza Carlo III. 21 i giorni di prognosi prescritti. Indagini in corso per chiarire dinamica. (ANSA).