Controlli al Vasto , 724 verbali della Polizia Municipale

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Ben 725 multe sono state comminate dalla Polizia Municipale di Napoli nel corso di controlli eseguiti nell' intera area del rione Vasto.

I verbali riguardano violazioni di vario tipo al codice della strada. 12 auto sono state prelevate da carri gru perchè in divieto di sosta, , 2 sequestrate perchè circolavano nonostante il fermo amministrativo Sanzionate anche 14 occupazioni abusive di suolo pubblico.

Sul lungomare, nella zona di Chiaia, nel centro storrco ed al Vomero sono stati eseguiti controlli sull' applicazione della normativo anti-Covid.

Una multa è stata inflitta per mancato controllo del green pass e per mancato uso della mascherina all' interno del locale.

In via Toledo gli agenti della Municipale hanno effettuato 4 sequestri a venditori ambulanti abusivi. (ANSA).