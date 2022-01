Escursionista finisce in dirupo, soccorso con un elicottero

(ANSA) - CASERTA, 30 GEN - Disavventura a lieto fine per un escursionista di 67 anni residente a Caserta, caduto accidentalmente in un dirupo in località San Michele in Profeti, nel comune di Liberi. A soccorrerlo è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, e precisamente del distaccamento di Piedimonte Matese.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono messi alla ricerca del disperso che a causa della fitta vegetazione era difficile da individuare. Sul posto è stato necessario fare intervenire anche il nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Caserta ed il nucleo elicotteristi proveniente da Pontecagnano.

Una volta individuata la posizione, l'uomo è stato recuperato con l'elicottero ed affidato alle cure dei sanitari presenti su posto per il successivo trasporto in ospedale. (ANSA).