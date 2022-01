Polizia Municipale Napoli: 58 multe a Chiaia e Vomero

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Controlli della Polizia Municipale di Napoli sul lungomare, a Chiaia, nel centro storico ed al Vomero a locali , bar, e pizzerie.

58 le multe elevate complessivamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata differenziazione dei rifiuti, diffusione di musica senza autorizzazione di impatto e acustico e violazioni al codice della strada. A due venditori ambulanti è stata sequestrata merce alimentare esposta agli agenti atmosferici..

50 veicoli sono stati rimossi con carri gru . 120 i controlli per la normativa anti-covid ai titolari e a clienti delle attività imprenditoriali, con 4 verbali per mancato controllo del green pass e l mancato uso della mascherina all'interno dei locali.

Durante i controlli è stato multato un parcheggiatore abusivo a Salita Vetriera, A Rampe Paggeria un uomo che sta sversando da un'auto materiale edile, l'uomo è stato multato e gli è stata ritirata la carta di circolazione con il sequestro del veicolo, che era sprovvisto di copertura assicurativa oltre al mancato aggiornamento della carta di circolazione. (ANSA).