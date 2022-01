Covid: Campania; in calo incidenza e terapie intensive

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Sono 11.020 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 81.450 test effettuati. Il tasso di incidenza è del 13,52%, in calo rispetto al 14,29 di ieri. Nel bollettino dell'Unità di crisi sono censite 20 nuove vittime, di cui 16 decedute nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti. Migliora sensibilmente la situazione ospedaliera sul versante delle terapie intensive, con 91 posti occupati (-8) mentre cresce il numero dei ricoveri in degenza, che sono 1.395 (+8). (ANSA).