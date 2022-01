CTP: Sospesa occupazione Città Metropolitana, presidio

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - E' terminata poco fa l' occupazione del salone del Palazzo della Città Metropolitana , a Napoli, da parte dei lavoratori del CTP., avviata ieri sera.

I manifestanti si sono trasferiti per un presidio davanti a Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale, dove alle 15 è previsto un incontro tra CTP, Regione e Città Metropolitana di Napoli sul pagamento degli stipendi arretrati di dicembre e gennaio ai circa 400 dipendenti dell' Azienda.

Per lunedì è previsto il tavolo già attivo in Prefettura. mentre il 2 Febbraio il Tribunale dovrebbe decidere il passaggio all' amministrazione controllata del CTP, "Il futuro dell' Azienda - dice il segretario regionale di Faisa-Cisal, Francesco Falco - è segnato. CTP non può investire un euro . Probabilmente le linee, che attraversano più Comuni, saranno affidata ad una pluralità di aziende di Trasporto".

(ANSA).