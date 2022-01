A Napoli domani Open day pediatrico nella scuola 'Angiulli'

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Mettere in sicurezza i bambini e le loro famiglie e incrementare il numero delle vaccinazioni soprattutto nel Rione Sanità. È questo lo spirito dell'iniziativa che si terrà domani, dalle 9 alle 14, nel 17mo circolo didattico "Angiulli" in via Mario Pagano, a ridosso del Largo dei Vergini. Per un giorno la scuola, che accoglie una platea di seicento alunni, si trasformerà in un hub vaccinale pediatrico così da garantire ai minori, di età inferiore ai 12 anni, la dose di siero direttamente a scuola evitando file e il disagio di recarsi altrove come evidenziano in una nota i promotori dell'evento.

Dopo il successo delle 'notti bianche' vaccinali, prosegue, dunque, nel Rione Sanita "una convinta e capillare campagna vaccinale, quasi una lotta contro il tempo per arginare l'ondata dei contagi e scongiurare ricoveri" si sottolinea ancora. Dopo gli adulti tocca adesso ai bambini che, accompagnati dai loro genitori, potranno ricevere la dose di siero direttamente a scuola. Basteranno copia del documento di identità e del libretto sanitario. "E' un'occasione irripetibile non soltanto per il Rione Sanità - dice Vincenzo Varriale, dirigente scolastico del 17circolo "Angiulli"-. La salute e la sicurezza dei nostri bambini sono la nostra priorità. 'Sicuri in una scuola sicura'. È infatti questo il motto che abbiamo scelto per la nostra iniziativa". "Siamo convinti - conclude il dirigente scolastico - che ci sarà una massiccia adesione".

L'evento è promosso d'intesa con la Regione Campania. Alle 9.30 è previsto l'arrivo dell'assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini. (ANSA).