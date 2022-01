Terremoti: sciame sismico la scorsa notte in area flegrea

(ANSA) - POZZUOLI, 26 GEN - Uno sciame sismico con 29 eventi è stato registrato la scorsa notte dalle strumentazioni dell'Osservatorio Vesuviano. Secondo i dati forniti a partire dalle ore 2,15 si è verificata una sequenza di eventi sismici che è stata dichiarata conclusa alle ore 7,53. Gli eventi sono stati di magnitudo compresa tra 0.3 e 1.3 ± 0.3. L'evento sismico più significativo di magnitudo1,3 ± 0,3 della scala Ritcher si è registrato alle ore 3,04, alla profondità di 2,6 km in prossimità del cratere della Solfatara. Al momento secondo una comunicazione del comune di Pozzuoli non ci sono segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla Polizia Municipale né al Presidio notturno attivo presso l'Ufficio di Protezione Civile. Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione Civile non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti. Alcuni degli eventi sono stati accompagnati da boati avvertiti dai residenti in prossimità dell'area epicentrale. (ANSA).