Soldi per sbloccare patenti sospese, 9 arresti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Figurano anche funzionari dell'ufficio patenti della Prefettura, un funzionario della Motorizzazione Civile e del Ministero dell'Interno, tra le nove persone sottoposte agli arresti domiciliari a Napoli che, secondo gli inquirenti, in cambio di soldi, bloccavano le sospensioni delle patenti inflitte anche a persone trovate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto della droga. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha notificato anche 5 obblighi di dimora e 6 sospensioni dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio, emessi dal gip su richiesta della Procura partenopea. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono associazione per delinquere, corruzione, falso e truffa ai danni dello Stato. (ANSA).