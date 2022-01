Furto all'interno di un mattatoio privato nel Beneventano

(ANSA) - BENEVENTO, 26 GEN - Due pastori sono stati arrestati dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a rubare in un mattatoio privato di Bonea, in provincia di Benevento.

I militari, allertati da un cittadino, hanno fermato in flagranza di reato tre persone mentre cercavano di asportare cavi di rame, sterilizzatori, monitor di personal computer e del sistema di videosorveglianza, ganci d'acciaio, transpallet elettrico e delle pistole per la macellazione, il tutto per un valore di circa ventimila euro.

I ladri quando si sono accorti di essere stati scoperti hanno tentato la fuga.

Due di loro sono stati bloccati dai militari, mentre un terzo è riuscito a sfuggire alla cattura. (ANSA).