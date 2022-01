Borse dalle fonderie e tessuti da interior design con Ledeff

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - C'era una volta a Napoli una collezionista di bauli. Oggetti d'epoca pieni di storia. Le due nipoti della anziana signora hanno dato nuova vita questi oggetti e ne hanno tratto ispirazione per creare una linea di borse, dove vengono utilizzati tessuti che provengono dal mondo dell'interior design e decorazioni in ottone, realizzate a mano nelle più antiche fonderie napoletane. Fondato nel 2017 dalle sorelle Barbara e Luigia de Felice, il brand Ledeff propone borse e accessori (cinture, portachiavi, tracolle, mobile pouch e marsupi) di lusso, in cui la contaminazione tra antico e moderno, la ricerca di tessuti pregiati, moderni e vintage, e l'accostamento tra pellame e ottoni delineano un nuovo stile.

Ledeff è la creazione di uno spazio in cui confluiscono echi del passato, linee essenziali e geometrie cromatiche, unicità, eleganza e passione per la manifattura e le lavorazioni artigianali.

La storia. Il brand prende vita dai bauli di una collezionista. Quelli che la nonna Rosaria, figlia d'arte di una nota sartoria napoletana di inizio '900, lascia alle sue nipoti, Barbara e Luigia. Bauli pieni di storia, di stoffe preziose come velluti francesi in seta, bordure e ricami con fili d'oro di stole provenienti da antichi paramenti liturgici, fibbie e bottoni vintage, vestiti e accessori antichi, tutti perfettamente conservati. Barbara e Luigia decidono di dare nuova vita a questi oggetti e li trasformano in una linea esclusiva di borse. Pezzi unici, irriproducibili. In un'attenzione maniacale ai dettagli e alle rifiniture. Alla nonna e a mamma Silvia sono dedicate alcune borse, come quella iconica con la chiusura a forma di testa di leone. Le due ragazze uniscono le loro competenze: la creatività di Barbara nei disegni e nelle forme, la meticolosità di Luigia nella ricerca di materie prime di alta qualità. Tessuti che provengono dal mondo dell'interior design, come velluti e shantung in seta, si uniscono a pellami pregiati provenienti dalle migliori concerie italiane. A conferire unicità e autenticità ad ogni borsa sono le decorazioni in ottone di ispirazione vintage, realizzate a mano nelle più antiche fonderie napoletane. (ANSA).