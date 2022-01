Lavoro: Sgambati, soluzione per gli idraulico forestali

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - E' in programma oggi alla Regione Campania un vertice sulla vertenza dei lavoratori idraulico forestali. All'incontro parteciperanno l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo e le categorie agroalimentari di Cgil, Cisl e Uil. "Sono 1200 i lavoratori idraulico forestali che vivono uno stato di precarietà da molti anni. Il mio auspicio è che si possa trovare una soluzione finalmente positiva che metta in sicurezza questo settore fondamentale per la salvaguardia del territorio campano". spiega Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania. (ANSA).