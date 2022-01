Covid: Campania; incidenza al 14,8%, 20 vittime in 48 ore

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Sono 16.380 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 110.674 test esaminati. Il tasso di incidenza risale al 14,8% (ieri 12,91). Il bollettino dell'Unità di crisi censisce oggi 38 nuove vittime, di cui 20 decedute nelle ultime 48 ore e 18 risalenti ai giorni precedenti ma registrate in ritardo. In lieve incremento l'occupazione dei posti letto, che sono 102 nelle intensive (+2) e 1.394 in degenza (+3). (ANSA).