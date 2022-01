Cartabia, Costituzione è un ponte tra le generazioni

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - "La Costituzione è un ponte tra generazioni. Ci è stata consegnata dalle generazioni che ci hanno preceduto ed è destinata a durare nel tempo, per orientare la società anche di chi verrà dopo di noi". Il valore della Carta Costituzionale è stato ricordato con queste parole dal ministro della Giustizia Marta Cartabia. L' occasione l'intitolazione del palazzo di Giustizia di Napoli all'ex presidente della Consulta Alessandro Criscuolo.

"La vitalità dei valori della Costituzione - ha sottolineato il Guardasigilli - è affidata alle giovani generazioni, che sono chiamati a farla vivere, a metterci dentro la coscienza civica, come ebbe a dire Piero Calamandrei in un celebre discorso rivolto agli studenti di Milano, nel 1955".

"Ecco decidere di intitolare il Palazzo di Giustizia al presidente emerito della Corte Costituzionale, Alessandro Criscuolo, a chi è stato tutela e garante della Carta fondativa della nostra Repubblica, significa anche continuare a trasferire questo spirito della Costituzione, nell'incontro tra le generazioni", ha concluso la Cartabia. (ANSA).