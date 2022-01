Carceri: sindacati proclamano stato di agitazione a Salerno

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Con una lettera congiunta, inviata, tra gli altri, al direttore generale del DAP Massimo Parisi e al provveditore regionale per le carceri della Campania Carmelo Cantone, i sindacati della polizia penitenziaria (Osapp, Uilpa, Sinappe, USPP, CNPP, FNS Cisl e Cgil Funzione Pubblica) hanno proclamato lo stato di agitazione per protestare contro la situazione, ormai incancrenita, in cui versa la casa circondariale di Salerno dove "i poliziotti penitenziari sono costretti a soccombere perché isolati e non adeguatamente attrezzati con strumenti di difesa" e dove, dallo scorso mese di luglio, "manca un comandante di Reparto effettivo".

Ciascun agente, a causa delle esigenze legate all'organizzazione del lavoro, duramente afflitta anche dal Covid, ha accumulato tra 120 e 150 congedi pro-capite non smaltiti.

"L'annosa vicenda salernitana che ha portato nel tempo, a svilire la qualità del lavoro per tutti coloro che operano all'interno dell' istituto penitenziario", conclude la nota, "è stata più volte segnalata" e ora, "in assenza di interventi concreti da parte dei vertici dell'Amministrazione, i sindacati non escludono altre forme di proteste ancora più marcate".

