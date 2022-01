Vaccini: Asl Napoli 3 Sud supera 2 milioni somministrazioni

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 24 GEN - Due milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate in poco meno di tredici mesi. È il risultato raggiunto dall'Asl Napoli 3 Sud. A comunicarlo, attraverso una nota, è l'ufficio stampa dell'Azienda sanitaria che sottolinea come il traguardo sia stato raggiunto nella serata di ieri e sia stato reso noto dalla Regione Campania attraverso Soresa, la società che si occupa dei servizi sanitari per l'ente.

''È passato poco più di anno - dicono dalla Napoli 3 Sud - da quel 31 dicembre 2020 quando un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e un medico della medicina d'urgenza di Nola furono scelti per ricevere le prime dosi del vaccino Pfizer. Da allora l'azienda con oltre un milione e 100.000 utenti distribuiti su 57 comuni ha saputo attivare una vera e propria macchina da guerra per vaccinare quante più persone possibili cercando di evitare disagi e nel pieno rispetto delle disposizioni normative, diventando così l'Asl campana con il maggior numero complessivo di dosi inoculate''.

''Un risultato straordinario - afferma il direttore generale della Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto - ottenuto grazie alla disponibilità di tutti gli operatori impegnati e a un sistema fondato sul coinvolgimento delle altre istituzioni a cominciare dai comuni e dalle scuole''. (ANSA).