Quirinale: Sessa, oggi è il momento della preghiera

(ANSA) - SALERNO, 24 GEN - "Non me la sento di rilasciare alcuna dichiarazione. Oggi è il momento della preghiera". Così all'Ansa Rossella Sessa che subentrerà alla Camera ad Enzo Fasano, il parlamentare di Forza Italia scomparso ieri a Salerno. La Sessa è stata la prima dei non eletti alla Camera dei Deputati alle elezioni del 2018 nel listino forzista plurinominale Campania 2 di Salerno-Scafati e Battipaglia. E il suo primo pensiero, in attesa della convalida della sua elezione, è andata proprio al deputato morto ieri dopo una lunga malattia.

48 anni, laureata in Economia aziendale all'Università di Salerno, dottore commercialista, da anni dirigente di Forza Italia, Rossella Sessa è considerata vicina al ministro per il Sud, Mara Carfagna. Ha sviluppato progetti nel settore della contabilità finanziaria degli enti pubblici. E' impegnata sui temi del sociale e contro la violenza sulle donne.

La camera ardente di Enzo Fasano sarà allestita a partire da oggi dalle 15 nella ex sede di Alleanza Nazionale, in via Roma a Salerno, mentre i funerali saranno celebrati domani alle ore 10 nella Cattedrale di San Matteo. (ANSA).