Covid: disoccupati Napoli donano Ffp2 a detenuti Poggioreale

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Centinaia di mascherine Ffp2 sono state donate oggi dai disoccupati napoletani ai reclusi nel carcere di Poggioreale per far fronte all''aumento dei casi di contagio da Covid denunciato dai garanti dei diritti dei detenuti.

'' Molti detenuti - hanno spiegato rappresentanti del Movimento disoccupati 7 novembre - hanno raccontato ai propri familiari che a Poggioreale esiste un problema di penuria di questi dispositivi di protezione individuale.

La consegna della mascherina - hanno aggiunto - resta un gesto simbolico, insufficiente a risolvere i problemi che affliggono i detenuti ma un piccolo gesto però può servire ad accendere i riflettori sulle difficoltà quotidiane di chi vive recluso tra le quali il sovraffollamento , mancanza di strutture sanitarie, cibo scadente. Continuiamo a sostenere le lotte dei detenuti, stiamo vicini alle loro sofferenze e combattiamo la loro e la nostra marginalità sociale convinti che l'unica risposta sia il lavoro, case e diritti sociali per tutti".

A consegnare le mascherine il portavoce del movimento dei disoccupati Eddy Sorge accompagnato dal garante dei diritti dei detenuti di Napoli Pietro Ioia. (ANSA).