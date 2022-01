Covid: 52enne data per morta venerdì da Asl, è deceduta oggi

(ANSA) - CASERTA, 24 GEN - Agnese Grimaldi non ce l'ha fatta.

La 52enne ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni (Caserta) che il 19 gennaio era scorso stata data per morta dall'Asl, mentre in realtà era ancora viva, è deceduta questa mattina, alle prime ore dell'alba; la donna, residente a Casal di Principe, era entrata nella terapia intensiva dell'ospedale di Maddaloni per l'aggravarsi delle condizioni legate al Covid. A dare l'annuncio della morte di Agnese è stata stamani su Facebook sua sorella Ginetta: "Ti porterò sempre nel mio cuore, vita mia", ha scritto.

Cordoglio è stato espresso anche dai sanitari dell'ospedale di Maddaloni che avevano preso a cuore la donna, soprattutto dopo l'errore della scorsa settimana, quando la vicenda della 52enne Agnese Grimaldi era balzata all'attenzione dei media. La donna, ricoverata per Covid, era stata data infatti per morta da un medico dell'ospedale di Maddaloni, che per errore aveva contattato i familiari di Agnese invece di quelli della persona realmente deceduta; a Casal di Principe i familiari della donna avevano così avviato i preparativi del funerale, con tanto di manifesti funebri affissi per la città e il drappo nero alla porta di casa. Dopo qualche ora era però arrivata la seconda telefonata da parte dell'ospedale di Maddaloni, che avvisava dell'equivoco. La direzione dell'ospedale si è scusata così come la direzione generale dell'Asl di Caserta.