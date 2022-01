Vaccini: in 536 per 'Notte bianca' nel Rione Sanità a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Seconda 'Notte bianca' dei vaccini nel Rione Sanità a Napoli: il bilancio è di 536 dosi somministrate e 22 tamponi positivi riscontrati. Un via vai costante che non si è mai interrotto nonostante il freddo della notte scorsa. In tanti hanno aderito, dunque, all'evento promosso dalla farmacia Mele e dalla rete commercianti San Gennaro in Piazzetta San Severo. Il 59% - 318 utenti - ha ricevuto la prima dose. Cento gli immigrati che hanno scelto di vaccinarsi nella notte, la maggior parte per ragioni di lavoro.

Il dato significativo è anche l'età dei vaccinati, 100 sono bambini. Vincente è stata l'introduzione dei tamponi, effettuati gratuitamente, prima del vaccino nell'apposita area a pochi metri del centro vaccinale. Ventidue utenti, asintomatici, sono risultati positivi. Grazie alla verifica con il tampone antigenico rapido non hanno ricevuto la dose che verrà quindi rinviata.

Come nella Notte bianca di una settimana fa, la vicina basilica di San Severo è rimasta aperta tutta la notte per volontà dei parroci del Rione per consentire a vaccinati e vaccinandi di sostare. Gli ambienti sono stati riscaldati e a disposizione degli utenti sono state distribuite bottiglie d'acqua.

Solidarietà e sicurezza sanitaria: è lo spirito che ha animato l'iniziativa promossa, rilevano gli organizzatori, per incrementare le vaccinazioni soprattutto nel Rione Sanità e anche per scongiurare le chiusure dei negozi e delle piccole attività a conduzione familiare. La mattinata di oggi è stata dedicata, infine, ai minori dai 12 ai 17 anni che hanno avuto la possibilità di recarsi al centro vaccinale di Piazzetta San Severo. (ANSA).