Discute con la moglie e va via di casa,ma era ai domiciliari

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Litiga con la moglie e lascia casa.

Non riusciva più a condividere il tetto con la donna e si è trasferito nell'abitazione dei genitori per far sbollire la rabbia.

I carabinieri della stazione di Qualiano lo hanno raggiunto, per arrestarlo. Il 46enne, infatti, era ai domiciliari e nonostante la discussione nessuno lo aveva autorizzato a lasciare casa.

Dovrà così rispondere di evasione ma intanto l'autorità giudiziaria ha disposto che fosse sottoposto nuovamente ai domiciliari ma nell'abitazione del padre e della madre. E' ora in attesa di giudizio. (ANSA).