Auto colpita da una quindicina di proiettili nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Questa notte i Carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti in via Filippo Turati 20, nel comune di Frattaminore dove era stata segnalata l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto hanno trovato e poi sequestrato una vettura centrata da una quindicina di proiettili (il calibro è in fase di accertamento). Nessun ferito. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania per chiarire la dinamica. (ANSA).