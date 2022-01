Scoperta a Napoli boutique d'alta moda contraffatta

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Una boutique d'alta moda contraffatta. E' quella che ritengono di aver scoperto i Carabinieri a Napoli. I militari della stazione di Scampia hanno denunciato una 40enne del posto per ricettazione e introduzione e commercio nello stato di prodotti contraffatti. Si tratta della titolare di un negozietto di abbigliamento in uno scantinato di Via Arianova. Tutto nella norma non fosse altro per i quasi cento capi contraffatti in mostra sugli espositori.

Prodotti di alta manifattura senza tracciabilità in alcuna fattura. Erano falsi, verosimilmente contraffatti. Il materiale è stato sequestrato, per la donna è scattata la denuncia penale.

(ANSA).