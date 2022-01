'Dammi i soldi o incendio la mia auto', ma il padre non cede

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Accadeva già da tempo ma i familiari non avevano mai avuto il coraggio di denunciare. Non questa volta. I Carabinieri della stazione di Cimitile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 42enne di Camposano.

Voleva soldi ma non era chiaro a cosa gli servissero. Ha così minacciato il padre anziano e per dimostrare fin dove potessero arrivare le sue cattive intenzioni ha incendiato la propria auto, cioè proprio il suo veicolo personale, non quello del padre. A pochi metri decine di bombole di gas liquido che solo grazie all'intervento dei militari sono state risparmiate dalle fiamme, evitando la strage. Il 42enne è stato bloccato e, in manette, è stato condotto al carcere di Poggioreale. E' ora in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).