Napoli: Baretta, nel 2022 non ci sarà aumento delle tasse

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Sono tre le direttrici su cui si muoverà il piano del Comune di Napoli necessario per godere del sostegno dello Stato per risanare il debito: azioni strategiche, provvedimenti organizzativi e misure fiscali.

Su quest'ultimo punto, l'assessore al Bilancio del comune partenopeo, Pierpaolo Baretta, ha spiegato che nel 2022 "non ci sarà aumento delle tasse".

"Non lanciamo allarmismi" precisa Baretta che ha riferito come in Commissione Bilancio sia stata esaminata la possibilità di elevare la fascia di reddito esente in caso di incremento dell'addizionale.

"È una proposta ragionevole che mi sento di accogliere - ha affermato - e l'accoglimento di questa proposta comporta l'aumento della fascia esente che passa da 7.500 a 12mila euro, che per i percettori di questo reddito costituisce una vera e propria riduzione delle tasse, in quanto non solo non saranno interessati ad eventuali aumenti, ma, entrando nella fascia esente, non dovranno più pagare nemmeno l'addizionale attuale".

Sul fronte delle scelte strategiche, l'amministrazione punta alla valorizzazione del patrimonio del Comune che conta 65mila immobili tra unità degradate, popolari, di pregio e di valore storico. Il patrimonio disponibile e' circa la meta', il cui valore si aggira attorno ai 4-5 miliardi. (ANSA).