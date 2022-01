Minacce a vescovo, proibì a preti no vax di dare comunione

(ANSA) - CASERTA, 21 GEN - Dopo aver proibito la distribuzione della comunione da parte dei sacerdoti non vaccinati, il Vescovo della Diocesi di Teano-Calvi e Alife-Caiazzo (Caserta) Giacomo Cirulli è diventato bersaglio insulti e minacce da parte dei no-vax giunti in particolare sulla pagina Facebook della Diocesi. La vicenda è monitorata dalla Polizia di Stato; nei giorni scorsi agenti della Digos della Questura di Caserta si sono infatti recati dal Vescovo Cirulli per acquisire informazioni. Cirulli è finito nel mirino del mondo no-vax dopo aver emesso lo scorso 9 gennaio un decreto che vieta a "sacerdoti, religiosi e laici non vaccinati di dare l'Eucarestia ai fedeli".

Inoltre, "durante le Celebrazioni - stabilisce il documento del Vescovo - le ostie conservate nei vasi sacri devono essere coperte. Fino a nuova comunicazione è sospesa ogni attività pastorale, catechistica e formativa in presenza". (ANSA).