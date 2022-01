Emergenza freddo: dai tassisti napoletani coperte ai senzatetto

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Iniziativa di solidarietà dei tassisti napoletani, rivolta ai senzatetto in queste settimane di clima rigido.

"Radio taxi Partenope" in collaborazione con l'associazione "Tutti taxi per amore", dal 31 gennaio al 3 febbraio partecipa al programma "Emergenza Freddo", che si svolge in 12 città italiane..

Nei quattro giorni saranno raccolti a domicilio ed in punti dedicati coperte, abiti invernali ed alimenti non deperibili per i senza fissa dimora.

Tre i punti di raccolta finale previsti: in via Jannelli 590 presso il Consorzio Moderno; in via Alfredo Rocco 50/51 presso Radiotaxi 0101, ed in via G. Marino 5 presso il Garage Maradona. Per informazioni 081/ 7502035 (ANSA).