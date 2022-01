Ct Algeria, problemi al cuore per Ounas dopo il Covid

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "C'è il segreto medico ma per Adam Ounas, dopo il Covid, sono necessari approfondimenti cardiaci, c'è una macchina infernale che si avvia. Se diciamo che il giocatore ha il virus è finita, non lo vediamo più. Abbiamo visto giocatori come Aubameyang o Lemina del Gabon che hanno abbandonato il torneo per problemi cardiaci. Quindi non potevamo dire tutto, c'erano regolamenti severi. Abbiamo dovuto fare radiografie del torace e tutto ciò che ne è seguito": lo ha detto il ct dell'Algeria, Djamel Belmadi parlando dell'attaccante algerino del Napoli mai impiegato in Coppa d'Africa.

"Poiché sono stato io a dire di non comunicare le sue condizioni di salute, oggi lo farò al suo posto - ha aggiunto Belmadi - Dobbiamo fare molti altri esami poiché i suoi ultimi esami hanno rilevato qualcosa a livello del cuore".

Ieri l'Algeria, detentrice del titolo, è stata eliminata dalla Coppa d'Africa, e i giocatori rientreranno nelle rispettive sedi. Ma non è ancora chiaro quando Ounas tornerà a Napoli.

(ANSA).