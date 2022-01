Aggressioni contro operatori sanitari, flash mob a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Dopo l'ultima aggressione a un infermiere avvenuta nel Pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini nel centro antico di Napoli il personale sanitario ha realizzato un flash mob nel quale gli operatori in segno di protesta hanno voltato le spalle all'utenza violenta. E' quanto fa sapere il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

"Servono i presidi di polizia fissi nei pronto soccorso. Le aggressioni aumentano costantemente e diventano sempre più pericolose per il personale medico che andrebbe salvaguardato e ringraziato e non aggredito e picchiato. Siamo arrivati oramai a situazioni intollerabili e insostenibili" dice Borrelli. (ANSA).