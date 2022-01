Vendeva caffè rubato, denunciato imprenditore nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Vendeva ai clienti del suo negozio all'ingrosso caffè in cialde frutto di ricettazione. Se ne sono accorti i carabinieri di Frattamaggiore, in provincia di Napoli i quali, al termine dei controlli hanno denunciato un imprenditore e restituito al legittimo proprietario il caffè, bottino di una rapina a un autotrasportatore messa a segno nel Nolano lo scorso 23 dicembre.

I militari dell'arma si sono accorti che un negoziante stava vendendo una marca di caffè che generalmente non veniva distribuito in quella zona del Napoletano: dopo avere acquisito dal titolare un certificato di transazione risultato regolare, si sono recati dal grossista dove hanno trovato 2700 scatole tra cialde e capsule di quella marca di caffè, poi risultata essere il bottino della rapina. La refurtiva, per un valore totale di circa 20mila euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

(ANSA).