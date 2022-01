Torna a Pozzuoli capitello Foro via Rosini rubato nel 1988

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Un capitello di età romana (II secolo d.C.) che era stato trafugato a Pozzuoli (Napoli) nel 1988, nel cortile dell'Educandato Femminile "Maria Immacolata" in via Carlo Rosini, è stato recuperato nell'ambito di un sequestro giudiziario dal Comando carabinieri Tutela patrimonio culturale del Nucleo di Ancona, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli. L'area corrisponde a quella del Foro dell'antica Puteoli, individuato grazie al rinvenimento di epigrafi nell'Ottocento; su di esso vi erano i principali monumenti pubblici della città, tra i quali un portico con colonne e pavimento in marmo, le cui decorazioni sono oggi esposte al Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia e presso l'Anfiteatro di Pozzuoli.

L'individuazione del capitello è stata resa possibile, rileva una nota, "grazie alla sinergia tra i Carabinieri del Nucleo Tutela di Ancona, con la direzione del comandante Carmelo Grasso e del maresciallo Ivan della Ceca, e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli guidata dalla soprintendente Teresa Cinquantaquattro, riconoscendo il manufatto tra i beni illecitamente sottratti".

"Preso atto della rilevanza del reperto recuperato e data l'importante testimonianza rappresentata dallo stesso per il territorio puteolano", si evidenzia, "il 25 gennaio il capitello farà ritorno a Pozzuoli, scortato dalle forze dell'ordine e accolto dalla funzionaria archeologa della Soprintendenza Maria Luisa Tardugno, per essere temporaneamente sistemato nell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, grazie alla collaborazione offerta dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei". (ANSA).