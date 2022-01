Pnrr: pg Napoli, vigilare su rischio infiltrazioni camorra

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - "Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il rischio di infiltrazioni della camorra è reale perché rappresenta un'importante fonte di approvvigionamento per la criminalità organizzata. Per questo bisogna prepararsi e vigilare". Lo ha detto Luigi Riello, procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, nel corso della conferenza stampa indetta per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2022.

"E' un appuntamento al quale non dobbiamo arrivare impreparati - ha aggiunto Riello - come già successo per il terremoto del 1980. Serve una cabina di regia per aggredire gli appetiti famelici dei clan". (ANSA).