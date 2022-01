Crack e cocaina in casa, due arresti a Caivano

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Avevano cercato di proteggersi dalle forze dell' ordine installando telecamere intorno al loro condominio due spacciatori di droga arrestati dai Carabiniieri a Caivano (Napoli).

Carmine Di Martino, 36 anni, e Pietro Paolo Grassia, 26, sono stati sorpresi dai militari in una abitazione del rione Iacp All' arrivo dei carabinieri i due hanno lanciato dalla finestre alcune dosi di droga, che sono state però raccolte dai militari appostati all' esterno.

Nell' abitazione sono state sequestrate 63 dosi di crack e una busta contenente 156 grammi di cocaina, oltre a circa 200 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Le telecamere di videosorveglianza sono state smantellate.

