Abusivismo: lido balneare sequestrato dai Cc a Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Uno stabilimento balneare sul litorale di Pozzuoli (Napoli) comprendente lido, ristorante e bar. è stato sequestrati dai Carabinieri e della Guardia Costiera per violazioni alla norme ambientali ed urbanistiche, La titolare dello stabilimento, una donna di 54 anni, è stata denunciata, insieme ad un dipendente, anche per furto di energia elettrica.

Lo stabilimento si estende per un area complessiva di circa 6 mila metri quadri di cui circa 500 su area demaniale marittima.

I militari hanno anche trovato sulla spiaggia una discarica abusiva di quasi 200 metri quadrati con rifiuti di varia natura (ANSA).