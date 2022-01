++ Calcio:Salernitana,nono calciatore positivo,derby a rischio +

(ANSA) - SALERNO, 20 GEN - Cresce ancora il numero di calciatori positivi in casa Salernitana. La società campana ha comunicato che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19". I componenti della squadra attualmente positivi sono nove. In virtù dei nuovi protocolli, dunque, la disputa del derby domenica prossima contro il Napoli è a forte rischio.

Proprio in virtù dell'emergenza sanitaria, la conferenza stampa pre-gara di Stefano Colantuono, domani si terrà in videoconferenza. (ANSA).