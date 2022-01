Fermati a Fiumicino figlia e genero di Patrizio Bosti

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - La figlia ed il genero di Patrizio Bosti, ritenuto il capo del cartello camorristico "Alleanza di Secondigliano" , sono stati fermati dalla Polizia all' aeroporto di Fiumicino mentre stavano per imbarcarsi su un volo per Dubai.

Maria Bosti e Luca Esposito sono stati bloccati da agenti della Squadra Mobile di Napoli nel pomeriggio di ieri, ma la notizia è stata resa nota solo oggi.

I due sono accusati di "corruzione di incaricati di pubblico servizio aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il sodalizio di appartenenza".

La figlia ed il genero di Bosti, per poter salire sul volo diretto negli Emirati Arabi si sarebbero procurati - attraverso medici compiacenti - falsi certificati di avvenuta vaccinazione SARS-Cov-2 e falsi certificati di test molecolare con esito negativo. (ANSA).