Calcio: 7 Daspo emessi dal Questore di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Sette Daspo sono stati emessi dal Questore di Napoli nei confronti di spettatori di incontri di calcio allo Stadio Maradona e di soggetti responsabili di vari reati.

Divieto di accesso agli impianto sportivi per un anno nei confronti di due persone che - in occasione di Napoli-Torino del 17 ottobre 2021 e Napoli-Spezia del 22 dicembre 2021 - avevano scavalcato dal settore inferiore della curva B a quello superiore.

Altri cinque provvedimenti , dai due ai tre anni, sono stati emessi nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, rapina, e porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali. (ANSA).