Aggrediva donne in strada a Napoli, preso un 45enne

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Ormai era noto a Napoli come "lo schiaffeggiatore", un uomo, più volte immortalato dalla videosorveglianza presente in città, che aggrediva con pugni e schiaffi donne prese a caso, in strada, per poi scappare. Ma grazie all'analisi delle immagini la Polizia di Stato è riuscita a identificarlo: si tratta di un 45enne senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo è stato rintracciato e denunciato per lesioni personali e violenza privata.

Gli inquirenti (gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Napoli e dei Commissariati San Ferdinando e Decumani, con il coordinamento investigativo della Squadra Mobile) sono riusciti a identificarlo grazie ai video che hanno ripreso le violenze: lo scorso 16 dicembre a bordo di un treno metropolitano sulla tratta Napoli- San Giovanni- Pozzuoli, dopo aver avuto atteggiamenti molesti nei confronti degli altri viaggiatori, ha colpito una donna con un violento schiaffo obbligandola a lasciare il vagone; la vittima era riuscita a divincolarsi e l'uomo si era allontanato velocemente appena il treno aveva raggiunto la stazione di Cavalleggeri D'Aosta. L'8 gennaio 2022 in via Monteoliveto una donna è stata violentemente colpita con un pugno alla testa dallo stesso uomo che, immediatamente dopo, si era dato alla fuga. La vittima riportò contusioni con prognosi di 5 giorni. Il giorno dopo, il 9 gennaio, in via Vittoria Colonna, una donna è stata aggredita da uno sconosciuto - secondo gli investigatori ancora lui - che le ha sferrato un pugno al volto, provocndo un trauma al naso e al labbro superiore con prognosi di 5 giorni. (ANSA).