Scuola:Napoli;145 studenti malati covid in settimana ripresa

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Sono 145 gli studenti ammalati di covid nelle scuole di Napoli dal 10 al 16 gennaio. Lo afferma il coteggio dell'Asl Napoli 1 sulla ripresa delle scuole, dal 10 al 16 gennaio. Le scuole con il dato più alto sono le scuole primarie con 53 bambini ammalati in questa settimana. Segue la scuola secondaria di secondo grado, dai 14 ai 18 anni con 35 ragazzi e ragazze contagiate, mentre alle scuole medie sono 31 coloro che hanno preso il covid.

Meno contagiati nelle scuole materne con 26 che hanno preso il covid. Relativamente ai contagi scolastici sono stati posti in quarantena in questa settimana 570 studenti di cui 240 e 263 rispettivamente di materna e primaria. Sono in totale 64 i contatti familiari posti in quarantena. (ANSA).