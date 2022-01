Rifiuti: Napoli; Manfredi, situazione è sotto occhi di tutti

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - "La situazione della pulizia è sotto gli occhi di tutti, ma dobbiamo anche dire che oggi abbiamo un'Asia (l'azienda che gestisce l'igiene urbana, ndr) sotto organico di varie centinaia di persone". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispetto alla condizione di igiene urbana in cui versa la città. Il sindaco ha riferito che secondo una stima effettuata dall'amministrazione, all'organico di Asia mancano 400 unità e che a causa della pandemia ci sono stati picchi di assenze del 20-25 per cento. "A una condizione già fragile - ha evidenziato Manfredi - si è aggiunta una situazione contingente legata alla mancanza di personale per la pandemia". Manfredi ha ribadito che "sull'igiene urbana bisogna fare uno sforzo importante: abbiamo bisogno di reclutare persone e fare in modo che siano quantitativamente giuste, e bisogna intervenire anche sulle attrezzature e sull'organizzazione che al momento sono carenti. Su questo ci sarà un impegno, c'è un grande lavoro che sta facendo l'assessore Mancuso e che sto seguendo anche io personalmente, per cui quindi credo che nelle prossime settimane e mesi ci saranno delle risposte concrete", ha concluso. (ANSA).