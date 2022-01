Investe ragazza con auto,si allontana e poi si presenta a CC

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Ha investito con la sua auto una ragazza che stava attraversando e poi si è allontanato. Ma qualche ora dopo si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri ed è stato denunciato lesioni personali, fuga a seguito di sinistro stradale con feriti ed omissione di soccorso . Protagonista della vicenda un giovane di 22 anni. La ragazza investita è una 21enne. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri a Giugliano (Napoli).

La ragazza investita è ricoverata presso il reparto trauma center dell'ospedale Cardarelli di Napoli ed è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita (ANSA).