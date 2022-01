Giustizia: Giuseppina D'Inverno eletta presidente Anm Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - E' Giuseppina D'Inverno (lista Magistratura Indipendente) il nuovo presidente della Giunta Esecutiva Sezionale per il Distretto di Napoli dell'Associazione Nazionale Magistrati.

D'Inverno, eletta all'unanimità, è stata eletta nel corso della seduta dello scorso 13 gennaio, indetta dopo le elezioni del 12, 13 e 14 dicembre 2021.

Insieme con D'Inverno sono stati eletti anche, nella carica di segretario, Giusi Piscitelli (lista Unità Per la Costituzione) e nella carica di tesoriere Cristina Curatoli (lista Autonomia e Indipendenza).

Nel corso della seduta, si legge ancora nella nota, si è anche all'approvazione di un programma, "condiviso e unitario, da attuare nel corso del mandato 2021-2025", inoltre, "al fine di instaurare un raccordo stabile con il territorio, sono stati designati due referenti per ciascun Ufficio del Distretto". Si tratta, per Avellino, dei magistrati Giuseppina D'Inverno e Diego Ragozini; per Benevento di Anna Laura Alfano e Caterina Garufi; per Napoli Nord di Giuseppina D'Inverno e Diego Ragozini; per Nola Cristina Curatoli e Giusi Piscitelli; per Santa Maria Capua Vetere Cristina Curatoli e Giusi Piscitelli e, infine, per Torre Annunziata, Anna Laura Alfano e Ida Teresi.

