Dottoressa aggredita con calci e pugni per il cellulare

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Strattonata, picchiata con calci e pugni, davanti alla sua abitazione, per rubarle un vecchio cellulare. È quando denuncia Chiara Lanza Volpe, nata a Palermo e chirurgo in una nota clinica partenopea. Ma ciò che desta maggiore scalpore nel medico, come si evince dal post pubblicato, non è il furto ma, scrive, "...la cattiveria con cui sono stata buttata a terra, presa a calci e strattonata". Poco dopo la professionista, che ha raccontato la sua vicenda con un post su Fb all'alba di ieri, spiega ancora il post, è stata soccorsa da una pattuglia di militari che poi hanno la polizia "...impegnata per le continue aggressioni... ". "Me la sono cavata - fa sapere il chirurgo - con lacrime di rabbia, sgomento, paura, tanta paura e lividi sparsi per il corpo. Ho combattuto con calci e pugni in difesa per ciò che accadeva. Sto bene, ma sono scossa e arrabbiata. Ma sto bene. Lo dico per non farvi preoccupare…i lividi passano…Ho voluto scrivere questo post per condividere la mia esperienza". L'aggressione è stata segnalata al 113 sabato a notte fonda da una pattuglia dell'Esercito. Per fortuna, non è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere (ANSA).