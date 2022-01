Calcio: Salernitana;ecco Sabatini,'Qui per fare grandi cose'

(ANSA) - SALERNO, 17 GEN - "Salerno rappresenta la mia ripartenza e spero di fare grandi cose. Ho grandi stimoli per questa avventura, il mio obiettivo è generare gioia nella gente e soprattutto nei bambini. Vedere gli stadi in festa rappresenta l'essenza del mio lavoro, penso che questo sia il senso del mio mestiere". Così Walter Sabatini, neo direttore sportivo della Salernitana, si è presentato questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa.

"Il presidente ha grandi idee ed entusiasmo - ha detto il ds granata - penso che la Salernitana abbia davanti a sé un futuro radioso ed importante. Mi ha convinto per la sua personalità e per il suo modo di essere. Ha in mente cose fantastiche e sono sicuro che il giorno in cui parteciperà alla prima riunione di Lega sugli altri presidenti arriverà un tornado di idee".

Sabatini ha assicurato che "arriveranno nuovi giocatori". "Già in settimana - ha detto - puntiamo a chiudere alcune operazioni".

"Ci saranno integrazioni in ogni reparto - ha spiegato - per rinforzare la squadra. Rimarranno i giocatori che dimostreranno di voler essere protagonisti di un'impresa". "Si tratta di una grande sfida della mia carriera - ha concluso l'ex ds di Lazio, Roma e Bologna tra le altre - e la voglio vincere a tutti i costi. Qui c'è una città intera che si vuole salvare, sento una spinta emotiva impressionante". (ANSA).