Incendio danneggia paninoteca a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - La scorsa notte, intorno alle 2,30, i locali di una paninoteca in via Montagna Spaccata, a Napoli, sono stati danneggiati da un incendio. I danni sono lievi ma i Carabinieri non escludono che l'evento possa essere di origine dolosa. Nessun ferito. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno acquisito le immagini di videosorveglianza.

Indagini in corso per chiarire la dinamica. (ANSA).