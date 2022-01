Sparatoria nel Sannio:esercente colpisce due persone,fermato

(ANSA) - BENEVENTO, 13 GEN - Saranno le indagini dei carabinieri di Benevento a chiarire i motivi che hanno portato un commerciante di Montesarchio a sparare contro due persone, entrambe ferite e ricoverate in ospedale nel capoluogo sannita, di cui una in prognosi riservata.

La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio alla contrada Cirignano di Montesarchio. C'è stata una discussione tra il figlio dell'uomo che ha sparato, che è titolare di una rivendita di frutta e verdura, e una persona, forse un fornitore. L'uomo è intervenuto sparando alcuni colpi di pistola che hanno ferito gravemente l'interlocutore del figlio e, a quanto pare, un'altra persona; non è chiaro se quest'ultima si trovasse lì per caso o in compagnia di qualcuno.

Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale a Benevento.

Uno è stato colpito alle gambe; l'altro ferito - vale a dire la persona che discuteva con il figlio del commerciante - è stato raggiunto dai colpi al torace ed è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Il commerciante è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio; è in corso l'interrogatorio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Benevento. (ANSA).