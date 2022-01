ANM:: Cisal e Orsa, subito i nuovi treni per il Metro'

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - I sindacati Faisa-Cisal e Orsa chiedono l' immissione in servizio dei nuovi treni acquistati da ANM dalla spagnola CAF da marzo 2020 e non ancora utilizzati. E' una delle richieste alla base dell' adesione allo sciopero di 4 ore indetto per domani, 14 Gennaio, dalle 9 alle 13, ida Cgil-Cisl-Uil e Ugl Trasporti.

Secondo il vicesegretario regionale di Orsa, Fabio Cuomo, i nuovi treni (2 in totale quelli ordinati alla CAF di Bilbao) non saranno immessi in servizio neanche nel 2022..

"Si tratta di un progetto faraonico - afferma Cuomo - sul quale, dopo l' incendio del 13 luglio, ora nessuno perito si assume la responsabilita' di pronunciarsi" .

Gli altri nodi alla base dello sciopero di domani sono il pagamento dei premi di risultato arretrati dal 2017 al 2021, la sanificazione di mezzi e depositi , di fronte all' aumento dei contagi, tamponi gratuiti a prezzi calmierati per i non vaccinati e lo scorrimento delle graduatorie" (ANSA).