Pallanuoto: l' americano Abramson al Posillipo

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - Il Posillipo ha ingaggiato l' americano Tyler Abramson., Il giocatore è Nato ad Orinda, in California il 30.12.1998, è un mancino di 188 centimetri per 92 Kg di Peso.

Prodotto della Stanford University, con cui ha vinto nel 2019 il titolo NCAA, il nuovo giocatore del Circolo Nautico Posillipo è stato nominato per tre stagioni consecutive, dal 2018 al 2020, nella squadra migliore del Campionato Universitario Americano.

I prestigiosi risultati ottenuti a Stanford hanno portato Abramson nel giro della forte nazionale americana.

Con la calottina statunitense il giocatore californiano ha ottenuto l'argento nelle Universiadi disputate a Napoli nel 2019, cedendo solo in finale alla nazionale italiana. Negli ultimi anni il mancino è entrato in pianta stabile nelle convocazioni della prima squadra.

Stamattina Abramson ha incontrato l'allenatore Roberto Brancaccio, sostenendo il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra al Circolo Nautico Posillipo.

Contestualmente il C.N. Posillipo ha comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto con Maros Tkac. (ANSA).